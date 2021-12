C. Volturno – E’ di poco fa la notizia di un uomo trovato impiccato in via Darsena, nei pressi dell’ex parco Saraceno di Pineta Mare, luogo che attualmente versa in condizioni di totale abbandono. Ancora ignote agli inquirenti le cause che avrebbero portato l’uomo, ex gestore di un noto locale della zona, a compiere l’insano gesto. La salma verrà trasportata presso il reparto di medicina legale dell’Ospedale di Caserta in attesa di autopsia.