Maddaloni – Un uomo di 54 anni è stato trovato morto in casa a maddaloni, in via Orazio De Carlucci . A lanciare l’allarme la sorella che non aveva più sue notizie da un paio di giorni.

Sul posto, i sanitari intervenuti non hanno potuto nulla, se non costatarne il decesso , il corpo era freddo e privo di vita.

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo abbia avuto un malore e non sia riuscito a chiedere aiuto.