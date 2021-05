Un uomo è stato trovato morto all’interno della propria abitazione più precisamente a S. Arpino è stato ritrovato senza vita nei pressi del proprio balcone di casa

Il cadavere e’ stato ritrovato dai familiari i quali hanno allertato il 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 74 enne. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania.