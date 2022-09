Uomo trovato senza vita nella propria abitazione a Casapulla

E’ successo a Casapulla , provincia di Caserta, un uomo è stato trovato senza vita all’ interno della propria abitazione.

Questa una breve ricostruzione di quanto accaduto: G. S. di Casapulla è stato trovato morto. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in un immobile in via San Giovanni. Era molto conosciuto in paese e svolgeva anche attività per conto del Comune.

Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell’ordine e il 118. Indagini in corso per accertare la dinamica e le cause del decesso. Gli investigatori, al momento, non escludono alcuna ipotesi anche se quella più probabile sembra essere quella dell’estremo gesto.