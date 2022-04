Uova per i più piccoli e attenzione per le periferie. La Pasqua solidale di Fratelli d’Italia

Maddaloni – Una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni. È stata una iniziativa molto partecipata. Portiamo con noi la felicità dei bambini, la gratitudine delle famiglie e le opinioni di tanti concittadini che si sono raccolti intorno a noi. È stata una giornata di ascolto. A Montedecoro e in via Appia, abbiamo recepito le difficoltà dei residenti che non credono certo ai miracoli e che hanno desiderio di vivere momenti di socialità e di confronto. Ci siamo lasciati con una promessa che intendiamo rispettare: prenderci cura di questi luoghi che sono anche i nostri. Ci abbiamo messo la faccia e la bandiera e per noi significa assumersi la responsabilità del ruolo che siamo chiamati a svolgere. Eravamo pronti ad incontrare diffidenza e invece abbiamo trovato una mano tesa verso le nostre perché è insieme che si rende una città anche comunità. Viviamo un momento storico difficile dove sembra prevalere la paura, l’aridità dei sentimenti, lo sconforto, la delusione, la rabbia e recuperare momenti di socialità e di dialogo costruttivo è un bene per noi consiglieri e per i cittadini che rappresentiamo. Torneremo e troveremo il modo di raggiungere anche quelle aree dove oggi non è stato possibile andare. Lo faremo con altre iniziative perché siamo determinati e perché crediamo in quello che stiamo facendo. Ringraziamo lo sponsor e quanti hanno collaborato perché le iniziative di oggi potessero essere realizzate.

Questo il comunicato dei consiglieri comunali Gaetana Crisci, Alessandra Vigliotti e Aniello Amoroso