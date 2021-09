URGENTE. Serve sangue per aiutare i feriti dell’incidente all’incrocio di via Campolongo

Maddaloni. L’incidente di giovedì sera al semaforo che non c’è tra via Campolongo e via Libertà ha avuto conseguenze molto serie per i ragazzi coinvolti. In particolare la ragazza che viaggiava sullo scooter, C.G., è ricoverata presso il nosocomio del capoluogo e per lei la situazione non è delle migliori.

Per aiutarla serve sangue soprattutto gruppo zero. Per donare basta recarsi a Caserta Al centro trasfusionale piano -1 palazzina N da lunedì mattina entro le 11.

Opportuna la diffusione tempestiva e capillare