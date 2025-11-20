Urna funeraria abbandonata vicino ai cassonetti dei rifiuti

La notizia: “Urna funeraria abbandonata accanto ai cassonetti a Napoli”. L’ha data l’ANSA Campania quasi un mese fa. E credo che la notizia non abbia suscitato un grade clamore. Lo si capisce bene il perché. Purtroppo il mondo ha ben altro di cui preoccuparsi. Tuttavia essa sembra essere la metafora del tempo attuale.

Se non la rappresentazione precisa del tempo. Senza indulgere in considerazioni morali. Probabilmente oggi l’urna è già collocata in un Campo Santo. Quella urna contenenti ceneri umane rappresenta il passato del quale non abbiamo più considerazione. Non ci sentiamo più legati al passato. Viviamo il presente, un presente in balia di eventi virtuali e reali che non ci appartengono e che ci impediscono di concepire il futuro. Ma sotto l’articolo di quasi un mese fa, un commento che denota tutta la caustica e arguta ironia partenopea: “L’eredità non ha soddisfatto i parenti”. Manco a dirlo quanto il commento sia perspicace! I tempi attuali non basano forse sulla semplice leva dell’assoluto profitto economico?