USB in protesta con i dipendenti delle cooperative dell’Asl

Caserta, 19 febbraio 2026.
Questa mattina l’USB Lavoro Privato è scesa al fianco dei lavoratori della Cooperativa OSA che prestano servizio presso le ASL di Caserta.
Dopo aver chiesto un incontro alla cooperativa ed alla Direzione Sanitaria dell’ASL di Caserta, a cui non è seguita alcuna risposta, l’USB ha coinvolto la Prefettura di Caserta, attraverso l’apertura di una procedura che, se non avrà riscontro nelle sedi opportune, porterà i lavoratori allo sciopero.
L’iniziativa di stamattina è servita per sollecitare l’organo prefettizio affinché tenti una mediazione con cooperativa e stazione appaltante.
I lavoratori della Cooperativa OSA chiedono maggiori garanzie in vista della scadenza dell’appalto, prevista per il prossimo maggio, saturazione dell’orario di lavoro per le unità in regime di part-time involontario, trasparenza nei trasferimenti da un presidio sanitario all’altro, nel pieno rispetto dei diritti di legge e dell’anzianità di servizio e maggiori garanzie per quei lavoratori con limitazioni che vengono posti in aspettativa dal lavoro, soprattutto in considerazione dell’assunzione di nuovo personale sui presidi di Marcianise, Sessa Aurunca e Maddaloni, nonostante
lo stanziamento sempre delle stesse ore di gara d’appalto.
In questo sistema, basato sullo sfruttamento di fondi pubblici, ci sguazzano imprenditori discutibili e senza scrupoli e politica interessata, spesso con l’avallo di alcune Organizzazioni Sindacali complici e nel silenzio della stazione appaltante che, invece, avrebbe il compito di vigilare sulla regolarità e sul rispetto del capitolato di gara e del servizio.
La Prefettura di Caserta, non si è dimostrata sorda al grido di allarme lanciato dalla USB Lavoro Privato ed ha annunciato l’apertura di un tavolo di trattative tra le parti già dalla prossima settimana.
Caserta, 19 febbraio 2026.