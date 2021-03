V. VEZZALI SOTTO SEGRETARIO DELLO SPORT

nuove NOMINE DEL NEO GOVERNO CD DRAGHI ECCONE UNA V. VEZZALI SOTTOSEGRETARIO

Valentina Vezzali, la fiorettista sei volte d’oro alle Olimpiadi, sarebbe in pole position per il ruolo di nuovo sottosegretario allo Sport del governo Draghi. La schermitrice di Jesi, mamma di Pietro e Andrea, portabandiera a Londra nel 2012, è stata deputato con Scelta Civica nella legislatura precedente a questa per poi finire nel Gruppo Misto. Ha legato il suo nome a uno degli emendamenti della riforma della scuola per favorire il percorso formativo degli studenti atleti. La “dual carrera”, il tema del futuro lavorativo di chi fa sport ad alto livello è quello su cui si è sempre caratterizzata di più insieme con l’arrivo dei docenti di educazione fisica nella scuola elementare (obiettivo ancora da conseguire a distanza di anni nonostante le diverse iniziative legislative…)