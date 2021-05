Va a fuoco una baracca. La fotogallery dell’intervento dei VVF all’interno.

San Felice a Cancello. Questa mattina nel comune di S. Felice a Cancello, in via Napoli si è sviluppato un incendio. A prendere fuoco è. stata una baracca abitata da alcune persone di etnia rom, situata in un terreno. La piccola baracca era stata adibita con adibita con mezzi di fortuna a cucina. Tanto il materiale di scarto infiammabile presente sul luogo, come legno, mobili etc. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta, che hanno spento l’incendio, allontanando, tra l’altro, anche diverse bombole che potevano essere pericolose e creare un disastro.