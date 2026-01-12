Vacanze di Natale da un milione di euro a Mercogliano

La Dea bendata sorride alla cittadina di Mercogliano, dove uno dei clienti della ricevitoria sali e tabacchi di via Sant’Angelo, ha con un Gratta e Vinci VIP da 25 Euro, ricevuto un regalo davvero speciale del valore di 1 milione di euro. Un colpo di fortuna per questo cliente, del quale non si sa ancora il nome, quasi un regalo di Natale, proprio nei giorni delle feste, dove sono stati in tanti ad acquistare un biglietto della fortuna da regalare ad amici e parenti. Come dicevamo, il nome del vincitore resta un mistero, ma la speranza è che il nuovo milionario sia proprio uno dei cittadini del Comune Irpino.