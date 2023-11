VACCHERIA: IN PARTENZA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione di Piazza Madonna delle Grazie,

nella frazione Vaccheria. L’intervento, del valore di 176mila euro, è finanziato con le

risorse del Pnrr, capitolo “Rigenerazione Urbana”, e permetterà di effettuare una modifica

sostanziale alla piazza, migliorandone la fruibilità e la funzionalità. Il progetto è stato

proposto e portato avanti dal Sindaco di Caserta, Carlo Marino, dall’Assessore ai Lavori

Pubblici, Massimiliano Marzo, in collaborazione con il Consigliere comunale di zona,

Donato Tenga.

Quest’opera di riuso e riqualificazione di Piazza Madonna delle Grazie prevede diversi

interventi: il ripristino degli avvallamenti nelle parti pavimentate carrabili; la sostituzione

degli attuali imponenti dissuasori in pietra, con nuovi paletti metallici meno ingombranti

visivamente e più eleganti; la valorizzazione e la migliore fruibilità degli spazi, con

attrezzature di arredo urbano, quali fioriere, panchine, cestini, dissuasori e rastrelliere per

biciclette.

Naturalmente, i lavori saranno svolti nel pieno rispetto della storicità dei luoghi e del loro

importante valore artistico-culturale, e i materiali utilizzati saranno ecosostenibili e di

pregio.

“Grazie ai fondi del Pnrr – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano

Marzo – riusciamo a effettuare interventi di rigenerazione urbana nell’intero territorio

cittadino, con particolare attenzione dedicata ai quartieri residenziali. Solo grazie al

Programma di Rigenerazione Urbana abbiamo messo a punto 17 progetti, che

cambieranno completamente il volto alla città. Già ci sono diversi cantieri aperti, mentre

per gli altri interventi previsti stiamo procedendo spediti con le gare e a breve partiranno i

lavori ovunque”.

“Per Vaccheria – ha aggiunto il Consigliere comunale di zona, Donato Tenga – siamo a

una svolta: riqualifichiamo Piazza Madonna delle Grazie, il cuore di questa magnifica

borgata, il centro della socialità per un’intera comunità. Gli interventi renderanno la piazza

più bella, più fruibile per tutti, sia per i residenti che per i turisti. Quest’opera si aggiunge

all’istituzione, che avverrà a breve, della Ztl a Vaccheria, che consentirà di eliminare i

fenomeni di movida selvaggia che si verificano nei fine settimana, rendendo finalmente

questo magnifico luogo una meta di turismo e di cultura, caratterizzato da un’elevata

qualità della vita”.