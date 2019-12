Vaccheria. Parte oggi dalle 16,30 il Presepe Vivente del 700 Napoletano

Caserta. Parte stasera ,sabato 28 dicembre , il Presepe Vivente del 700 napoletano. L’ evento , organizzato dalla Pro Loco di San Leucio “L’ antico Borgo Di Vaccheria” rientra negli eventi natalizi presentati dal comune di Caserta. il presepe sara’ aperto al pubblico oggi ,con replica domani, domenica 29 dicembre, e il 5 e 6 gennaio 2020. L’ orario sempre lo stesso , dalle 16,30 alle 19,30 con ingresso completamente gratuito. Per chi arriva con la macchina ,il parcheggio sarà gratis e potrà usufruire della navetta dal Park di San Leucio alla Vaccheria.

Il Presepe Vivente del ‘700 napoletano si sviluppa su un percorso di circa un chilometro attraverso le vie del borgo della Vaccheria e il bosco adiacente, ai lati del quale vengono ricreate scene, ambienti e visioni bibliche, alcune delle quali apocrife ma opportunamente studiate e acquisite dalla tradizione napoletana.

Il presepe napoletano tradizionale viene riproposto in una visione tecnicamente più vicina agli usi e costumi settecenteschi del luogo, coinvolgendo così ogni visitatore in un’avventura scenografica senza precedenti. Sono le fonti storiche dalle quali l’attenta regia attinge per la ricostruzione di ogni singola scena, a partire dai bozzetti originali attraverso i quali vengono riprodotti i costumi interamente realizzati a mano con autentici tessuti di San Leucio, fino ad arrivare allo studio del meccanismo degli antichi telai, ancora oggi funzionanti.