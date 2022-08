Vaccheria.Scandaloso furto della fontana Borbonica

Caserta. Alla maleducazione , in alcuni casi alla demenza non esiste mai fine . Grazie a qualche “ genio“ infatti da stamattina la Vaccheria non ha più’ la sua Fontana Borbonica , deturpata e privata del rubinetto .

Il tutto deve essere accaduto stanotte tant’è’ che alcuni residenti della zona , fra i quali Annamaria Batelli , membro della commissione pari opportunità’ del Comune di Caserta, hanno cercato di aggiustarla alla meglio .

“La Vaccheria continua ad essere terra di nessuno- ha dichiarato Michele Visca -giovane abitante della zona – Non basta il disagio che i residenti vivono ogni estate : bivaccamenti , schiamazzi fino al mattino, deturpamento del decoro urbano , immondizia che si rinviene al mattino per i festeggiamenti notturni ora anche i ladri storici.”

“Mi chiedo e soprattutto lo chiedo ai nostri amministratori – ha concluso Michele-Perché le telecamere presenti in piazza non vengono azionate ?

Per la cronaca , la fontana e’ stata in qualche modo riparata grazie all’ intervento del sig. Mario Stigliano , che ha bloccato la fuoriuscita dell’ acqua sul selciato.