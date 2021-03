VACCINAZIONE  OSPEDALE  DI  MARCIANISE : SECONDA DOSE AGLI ULTRAOTTANTENNI

Marcianise – Contrariamente a lunedì, allorquando è dovuta accorrere la forza pubblica per portare calma fra il personale della Scuola, che doveva essere vaccinato per la prima volta presso l’Ospedale di Marcianise, ieri il personale sanitario, addetto alla vaccinazione, ha potuto somministrare la seconda dose ai cittadini over 80.

Ne dà notizia lo Sportello del Cittadino della Cisas, che anche ieri è dovuto intervenire perché fosse consentito agli anziani di poter effettuare la loro seconda vaccinazione.

La Cisas ha avuto anche modo di apprezzare il lavoro svolto dal personale sanitario con sensibilità e cordialità, mettendo a proprio agio gli assistiti, per lo più invalidi con patologie particolari.