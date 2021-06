VACCINAZIONI ANCHE ALL’HUB DI MADDALONI

Presso la caserma “Magrone” sede della Scuola di Commissariato dell’Esercito di cui è comandante il generale Francesco Riccardi è iniziata l’hub vaccinale con la collaborazione dell’ASL di Caserta diretta dal dott. Ferdinando Russo in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale di Maddaloni e il nucleo cittadino di protezione civile per la parte che riguarda la viabilità, infatti per accedere alla Caserma “Magrone” è stata predisposta una particolare viabilità al fine di evitare ingorghi con una apposita corsia preferenziale di accesso alla sede militare. A questa nuova sede istituzionale affluiranno nel corso delle prossime settimane circa 155 persone.