Vaccinazioni covid bloccate per un fulmine

Caserta – Le vaccinazioni all’interno della ‘Brigata Garibaldi’ a Caserta stavano procedendo regolarmente allorquando un fulmine si è abbattuto sulla struttura e sul plesso militare che vede molte persone impegnate nella somministrazione dei vaccini.

Un fulmine ha, infatti, colpito la cabina della Fastweb utilizzata da infermieri e personale dell’Asl di Caserta per registrare tutti i cittadini che, quotidianamente, si recano nella caserma di via Laviano per ottenere la somministrazione del vaccino anti Covid. Alcuni presenti hanno sentito un boato e poi la linea internet ha smesso di funzionare.