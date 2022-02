Vaccinazioni in età pediatrica: l’iniziativa dell’ASL Caserta, Distretto Sanitario 23, “Contro il Covid vieni a vaccinarti a scuola”

“Contro il Covid vieni a vaccinarti a scuola” è l’appello con cui l’ASL Caserta, Distretto Sanitario 23, vuole coinvolgere le famiglie – facendo squadra per le salute dei propri figli – al fine di salvaguardare il benessere dei bambini che non dispongono delle necessarie difese contro il virus. Agli alunni, nella fascia di età 5-11 anni, secondo orari regolamentati dai Dirigenti scolastici, sarà consentito l’ accesso ai plessi di riferimento nei Comuni di Mondragone, Carinola, Falciano del Massico, Castel Volturno e Cancello Arnone per la somministrazione del vaccino Pfizer.

Le vaccinazioni anti Covid-19 saranno effettuate nelle scuole di appartenenza ed esclusivamente agli alunni prenotati.

A darne comunicazione una nota dell’Asl Caserta, di seguito riportata, con cui si informa circa date e luoghi inerenti all’iniziativa.