Vaccini astrazeneca in temporaneo stop

I vaccini per quel che concerne l’ Astrazeneca, stanno per ricevere uno stop.

Ecco quanto dichiarato dal sig. Trama che cerca di fare una sorta di punto della situazione su quello che sta accadendo su quel che concerne i vari vaccini Astrazeneca “Per quel che concerne Astrazeneca da ieri stiamo partendo con la seconde dosi a 72 giorni. Parlo quindi di insegnanti, forze dell’ordine, personale delle scuole e delle università. Per tutti i giorni che verranno andremo a inoculare le seconde dosi e quindi il quantitativo di Astrazeneca che abbiamo, che è di circa 119.000 dosi, lo usiamo per quello. Al momento le prime dosi con Astrazeneca sono quasi finite, considerando che ulteriori dosi arriveranno per fine maggio o inizio giugno e sono già programmate per i richiami”. Lo ha detto Ugo Trama, responsabile del coordinamento vaccinale dell’Unità di Crisi della Campania per il Covid-19.