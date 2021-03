Vaccini, Da lunedì aperta piattaforma per persone fragili e personale scolastico fuori regione

Da mercoledì 17 marzo la piattaforma regionale per la prenotazione delle vaccinazioni sarà aperta a tutti i pazienti considerati ad elevata fragilità (categoria 1 protocollo Ministero della Salute) e al personale scolastico campano che opera fuori regione.

Per i primi la procedura deve essere fatta dal medico di medicina generale. Le convocazioni, come comunicato dall’unità di crisi, saranno fatte in base alla disponibilità dei vaccini Pfizer.

Vi ricordo il link per la piattaforma alla quale da qualche giorno possono registrarsi gli over 70.

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino