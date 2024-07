Vaccini, emendamento della Lega contro obbligo inammissibile

Su queste pagine avevamo scritto della proposta della Lega, a firma di Claudio Borghi, su un ritorno al passato della norma sui vaccini, prevedendo uno stop alle vaccinazioni attualmente obbligatorie per la popolazione al di sotto dei 16 anni. Ma la Commissione Affari Sociali del Senato dichiarerà l’emendamento inammissibile “per estraneità di materia” al decreto sulle liste d’attesa. “Nessun problema, è una considerazione formale e non una bocciatura nel merito, quindi lo riproporrò in un altro provvedimento più adatto”, ha annunciato Borghi su X. Il blitz del fedelissimo del segretario Salvini non produrrà al momento ripercussioni così esiziali, come affermato dai pediatri italiani, su ragazzi e bambini a beneficio, sembra evidente, di un recupero consensi in zona Cesarini raschiando una minuteria di voti tra i no vax. Segnaliamo l’annuale report del Ministero della Salute che, analizzando l’andamento delle coperture vaccinali in età pediatrica, osserva un miglioramento generale delle coperture per il 2022 di gran parte delle vaccinazioni raccomandate nei primi anni di età rispetto ai dati rilevati nell’anno precedente. Infatti i pediatri della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (SIPPS) ricordano: “La legge sull’obbligo vaccinale per l’accesso a scuola ha dimostrato di essere un efficace strumento per aumentare i livelli di copertura vaccinale in un momento storico in cui erano in calo. Se consideriamo il morbillo, malattia altamente contagiosa con un tasso di mortalità di circa 0,1-0,2% (1-2 su 1.000) nei Paesi sviluppati, prima dell’introduzione della legge la copertura vaccinale per i nati nel 2014 entro i 24 mesi di età era dell’87,21%. Attualmente, per i nati nel 2020, questa percentuale è salita al 94,38%, ma ci sono ancora 22.755 bambini non protetti contro il morbillo entro i 24 mesi”.