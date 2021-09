Vaccini in piazza a Pimonte mercoledì 15 settembre, l’appello del sindaco Palummo: “Vaccinarci tutti e in fretta è l’unica strada”

Pimonte– Mercoledì 15 settembre ci sarà un Open Day per la vaccinazione anti Covid-19, organizzato dall’Asl Napoli 3 Sud. Dalle ore 12,00 alle ore 19,00 l’unità mobile vaccinale dell’azienda sanitaria locale sarà presente in piazzale San Michele. Per usufruire della vaccinazione non è necessaria una prenotazione, basterà presentarsi al luogo indicato muniti di documento d’identità e tessera sanitaria.

“È un’iniziativa meritoria che l’Asl Napoli 3 Sud sta conducendo per riuscire ad ottenere la maggiore copertura possibile di persone vaccinate – afferma il sindaco di Pimonte, Michele Palummo – L’Amministrazione ha dato pieno sostegno all’Asl ed è convinta che solo vaccinando, e in fretta, tutta la popolazione interessata sarà possibile uscire da questa crisi sanitaria. Purtroppo il primo agosto scorso il Covid ha ripreso a colpire la nostra comunità. Fortunatamente, tra comportamenti corretti e vaccinazioni, i numeri sono rimasti sotto controllo e non c’è stata una vera e propria recrudescenza, ma soltanto aumentando la platea di vaccinati possiamo realmente scacciare i pericoli di questa terribile malattia. Pertanto mi appello al buonsenso di tutti i miei concittadini invitandoli, chi ancora non l’ha fatto, a completare il ciclo vaccinale, solo così saremo tutti più al sicuro”. Ha così concluso il sindaco di Pimonte, Michele Palummo.