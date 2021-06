Vaccini per tutti a prescindere dall’età

La campagna vaccinale prosegue ma si sta cercando di aprire a tutti dal prossimo 3 giugno non ci saranno più le distinzioni basate sulle varie fasce di età.

Infatti dal giorno 3 giugno, tutti gli italiani, a prescindere dall’età, potranno prenotarsi per ricevere la vaccinazione anti Covid-19. Lo ha da poco annunciato il commissario all’emergenza Covid, ossia Francesco Paolo Figliuolo, spiegando che per la somministrazione verranno utilizzati anche punti aziendali. Per i pazienti fragili e caregiver, persone con patologie e per gli over 60 rimane un canale preferenziale di priorità.

Per tutti coloro che sono residenti in Campania, ai fini di quella che è la prenotazione, c’ e il sito web apposito della sanità regionale: si deve inserire codice fiscale e numero di tessera sanitaria, recapiti mail e telefonico per procedere alla vaccinazione.