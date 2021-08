Vaccini sospesi per Ferragosto. E dal 16 nessun bisogno di prenotare

Maddaloni. Il Centro Vaccinale della Caserma Mauro Magrone di Maddaloni con sede nella Scuola di Commissariato dell’esercito italiano di cui è comandante il Gen. Francesco Riccardi domani 15 agosto resterà chiuso. Riprende la attività alle ore 08-30 di lunedì 16 agosto fino alle ore 14.00. 43760 i vaccini distribuiti dal 01 giugno in sinergia con il personale sanitario della ASL di Caserta di cui è direttore Ferdinando Russo. Da lunedì ci si potrà presentare senza prenotazione esibendo la tessera sanitaria sia per la prima dose di vaccino che per la seconda.