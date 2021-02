Vaccino Covid-19: Come gli ultraottantenni devono registrarsi

È importante, davvero importante, aiutare tutte le persone ultra ottantenni a registrarsi sulla piattaforma informatica della Regione Campania per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Questo è il link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/

Tutti noi dobbiamo raccogliere l’invito che il direttore generale dell’ASL Caserta, Ferdinando Russo ha rinnovato anche oggi affinché tutti i nostri anziani possano essere vaccinati.

Delle 48.000 persone che risiedono in provincia di Caserta che hanno il requisito anagrafico solo 12.000 hanno completato la registrazione.

È comprensibile che per un anziano non è affatto semplice effettuare l’accesso e l’iscrizione, così come non tutti hanno uno smartphone o una connessione, quindi è necessario creare una rete di solidarietà per tutelarli perché, come abbiamo sfortunatamente visto nei mesi scorsi, sono tra i più esposti al virus.

Il mio appello ai sindaci della provincia, che hanno da circa un anno con poche risorse finanziarie e di personale hanno fatto miracoli per le loro comunità, di attivare un monitoraggio costante e fare in modo, con i servizi sociali, di non lasciare solo nessuno.