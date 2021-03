Vaccino . Raggiunte le 100 mila somministrazioni

Quest’oggi l’ASL Caserta ha raggiunto il traguardo delle 100.000 somministrazioni giornaliere di vaccino. Lo comunica la stessa azienda sanitaria in una nota.

L’ELENCO DEI VACCINATI PER PAESE

(fonte V-News)

Capoluogo e conurbazione Sud

Capodrise: 592 vaccinati (68 Forze dell’Ordine, 348 personale scolastico, 176 over 80)

CASERTA: 7.278 vaccinati (427 Forze dell’Ordine, 2.938 personale scolastico, 3.913 over 80)

Casagiove: 1.049 vaccinati (109 Forze dell’Ordine, 352 personale scolastico, 588 over 80)

Casapulla: 579 vaccinati (72 Forze dell’Ordine, 219 personale scolastico, 288 over 80)

Curti: 517 vaccinati (68 Forze dell’Ordine, 176 personale scolastico, 273 over 80)

Macerata Campania: 506 vaccinati (91 Forze dell’Ordine, 169 personale scolastico, 246 over 80)

Maddaloni: 1.932 vaccinati (200 Forze dell’Ordine, 766 personale scolastico, 966 over 80)

Marcianise: 2.817 vaccinati (243 Forze dell’Ordine, 1638 personale scolastico, 936 over 80)

Portico di Caserta: 447 vaccinati (63 Forze dell’Ordine, 201 personale scolastico, 183 over 80)

San Marco Evangelista: 258 vaccinati (49 Forze dell’Ordine, 81 personale scolastico, 128 over 80)

San Nicola la Strada: 1.564 vaccinati (192 Forze dell’Ordine, 625 personale scolastico, 747 over 80)

San Prisco: 698 vaccinati (125 Forze dell’Ordine, 285 personale scolastico, 288 over 80)

San Tammaro: 243 vaccinati (38 Forze dell’Ordine, 113 personale scolastico, 92 over 80)

Santa Maria Capua Vetere: 2.374 vaccinati (184 Forze dell’Ordine, 1.085 personale scolastico, 1.145 over 80)

Agro Aversano

Aversa: 4.483 vaccinati (277 Forze dell’Ordine, 2.435 personale scolastico, 1.771 over 80)

Cancello e Arnone: 261 vaccinati (11 Forze dell’Ordine, 101 personale scolastico, 149 over 80)

Carinaro: 403 vaccinati (64 Forze dell’Ordine, 174 personale scolastico, 165 over 80)

Casal di Principe: 1.224 vaccinati (15 Forze dell’Ordine, 777 personale scolastico, 432 over 80)

Casaluce: 565 vaccinati (26 Forze dell’Ordine, 290 personale scolastico, 249 over 80)

Cesa: 632 vaccinati (46 Forze dell’Ordine, 366 personale scolastico, 220 over 80)

Gricignano d’Aversa: 492 vaccinati (64 Forze dell’Ordine, 253 personale scolastico, 175 over 80)

Orta di Atella: 980 vaccinati (124 Forze dell’Ordine, 479 personale scolastico, 377 over 80)

San Marcellino: 854 vaccinati (49 Forze dell’Ordine, 514 personale scolastico, 291 over 80)

Sant’Arpino: 817 vaccinati (92 Forze dell’Ordine, 329 personale scolastico, 396 over 80)

Succivo: 542 vaccinati (68 Forze dell’Ordine, 227 personale scolastico, 247 over 80)

Teverola: 801 vaccinati (109 Forze dell’Ordine, 398 personale scolastico, 294 over 80)

Villa di Briano: 534 vaccinati (20 Forze dell’Ordine, 361 personale scolastico, 153 over 80)

Valle di Suessola

Arienzo: 387 vaccinati (20 Forze dell’Ordine, 149 personale scolastico, 218 over 80)

San Felice a Cancello: 976 vaccinati (82 Forze dell’Ordine, 323 personale scolastico, 571 over 80)

Santa Maria a Vico: 887 vaccinati (81 Forze dell’Ordine, 355 personale scolastico, 451 over 80)

Capua e Agro Caleno

Bellona: 368 vaccinati (40 Forze dell’Ordine, 152 personale scolastico, 176 over 80)

Calvi Risorta: 591 vaccinati (66 Forze dell’Ordine, 231 personale scolastico, 294 over 80)

Capua: 1.429 vaccinati (113 Forze dell’Ordine, 598 personale scolastico, 718 over 80)

Francolise: 243 vaccinati (24 Forze dell’Ordine, 87 personale scolastico, 132 over 80)

Grazzanise: 454 vaccinati (38 Forze dell’Ordine, 226 personale scolastico, 190 over 80)

Pastorano: 227 vaccinati (18 Forze dell’Ordine, 106 personale scolastico, 103 over 80)

Pignataro Maggiore: 623 vaccinati (35 Forze dell’Ordine, 316 personale scolastico, 272 over 80)

Rocchetta e Croce: 40 vaccinati (7 Forze dell’Ordine, 14 personale scolastico, 19 over 80)

Santa Maria La Fossa: 165 vaccinati (11 Forze dell’Ordine, 77 personale scolastico, 77 over 80)

Sparanise: 589 vaccinati (44 Forze dell’Ordine, 245 personale scolastico, 300 over 80)

Vitulazio: 535 vaccinati (48 Forze dell’Ordine, 281 personale scolastico, 206 over 80)

Alto Casertano

Silvano: 108 vaccinati (3 Forze dell’Ordine, 39 personale scolastico, 66 over 80)

Alife: 510 vaccinati (17 Forze dell’Ordine, 172 personale scolastico, 321 over 80)

Alvignano: 448 vaccinati (20 Forze dell’Ordine, 193 personale scolastico, 235 over 80)

Baia e Latina: 189 vaccinati (5 Forze dell’Ordine, 74 personale scolastico, 110 over 80)

Caianello: 137 vaccinati (11 Forze dell’Ordine, 39 personale scolastico, 87 over 80)

Caiazzo: 514 vaccinati (34 Forze dell’Ordine, 196 personale scolastico, 284 over 80)

Carinola: 653 vaccinati (36 Forze dell’Ordine, 187 personale scolastico, 430 over 80)

Castel Di Sasso: 87 vaccinati (4 Forze dell’Ordine, 14 personale scolastico, 69 over 80)

Castel Morrone: 244 vaccinati (15 Forze dell’Ordine, 88 personale scolastico, 141 over 80)

Dragoni: 152 vaccinati (9 Forze dell’Ordine, 64 personale scolastico, 79 over 80)

Letino: 74 vaccinati (0 Forze dell’Ordine, 11 personale scolastico, 63 over 80)

Marzano Appio: 217 (8 Forze dell’Ordine, 58 personale scolastico, 151 over 80)

Mignano Monte Lungo: 155 (2 Forze dell’Ordine, 25 personale scolastico, 128 over 80)

Piana di Monte Verna: 226 vaccinati (19 Forze dell’Ordine, 65 personale scolastico, 142 over 80)

Piedimonte Matese: 949 vaccinati (29 Forze dell’Ordine, 330 personale scolastico, 590 over 80)

Pietramelara: 410 vaccinati (20 Forze dell’Ordine, 128 personale scolastico, 262 over 80)

Pietravairano: 253 vaccinati (12 Forze dell’Ordine, 105 personale scolastico, 136 over 80)

Presenzano: 102 vaccinati (7 Forze dell’Ordine, 21 personale scolastico, 74 over 80)

Riardo: 192 vaccinati (4 Forze dell’Ordine, 62 personale scolastico, 126 over 80)

Teano: 968 vaccinati (70 Forze dell’Ordine, 269 personale scolastico, 629 over 80)

Vairano Patenora: 524 vaccinati (19 Forze dell’Ordine, 237 personale scolastico, 268 over 80)

Litorale Domizio

Castel Volturno: 718 vaccinati (66 Forze dell’Ordine, 299 personale scolastico, 353 over 80)

Cellole: 520 vaccinati (40 Forze dell’Ordine, 192 personale scolastico, 288 over 80)

Mondragone: 1.617 vaccinati (94 Forze dell’Ordine, 675 personale scolastico, 848 over 80)

Sessa Aurunca: 1.629 vaccinati (82 Forze dell’Ordine, 512 personale scolastico, 1.035 over 80)