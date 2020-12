Vairano Patenora/ Covid-19, diverse le positività riscontrate in un call center

Vairano Patenora – Dopo un progressivo stabilizzarsi della curva dei contagi nelle ultime settimane in seguito alla riduzione dei nuovi positivi e una costante negativizzazione dei casi accertati, secondo quanto reso noto nei giorni scorsi dal sindaco Bartolomeo Cantelmo, cresce ora la preoccupazione per le positività riscontrate tra i dipendenti di un call center.

In isolamento i nuovi positivi per i quali l’autorità sanitaria ha già avviato l’indagine epidemiologica volta ad individuare tutti i possibili contatti.

A darne conferma il sindaco tramite un post su Facebook in cui si legge: “diversi dei circa 30 impiegati presso un call center sito in un vicino comune sono risultati positivi al Covid, alcuni di questi sono residenti in Vairano, in particolare nella frazione Scalo.

L’Asl, con la collaborazione dei Comuni interessati, sta già provvedendo ad impartire le opportune strategie a tutti i positivi, soprattutto per il tracciamento e per acquisire particolari esigenze e quindi poterle risolvere. Stante questa grave circostanza, raccomando ancora di più il massimo impegno nel rispetto delle regole e delle norme che sicuramente sono gravose e complicate, ma rappresentano l’unico modo per contenere la diffusione del virus”.