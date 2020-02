Valle di Maddaloni. Al via il restyling di monte Longano

Un’amministrazione attenta, sensibile e lungimirante opera con queste modalità. E monte Longano, sede anche di un bene patrimonio UNESCO, al termine di questa opera di pulizia avrà un aspetto diverso che gli consentirà di essere un ulteriore attrattiva turistica per il territorio. Ciò è stato possibile realizzarlo in seguito agli accordi intercorsi tra Amministrazione Comunale e gli Uffici competenti di SMA Campania, questa mattina sono iniziati i lavori di miglioramento boscivo e manutenzione della località monte Longano. Gli obiettivi dell’intervento sono :

– Migliorare le funzioni estetico paesaggistiche;

– Aumentare la capacità di difesa intrinseca del soprassuolo ;

– Ridurre il rischio di innesco e il propagarsi di eventuali incendi;

– Migliorare la fruibilità del luogo in prossimità dell’ Acquedotto Carolino.

Un’ottima notizia visto che il luogo è già oggi meta privilegiata da podisti durante tutto l’anno. Merita per quanto già detto di essere valorizzato e messo in sicurezza soprattutto in vista della stagione estiva.