Valle di Maddaloni. Befana e re Magi arrivano in scuolabus

Un’insolita Befana per i bambini di Valle che , ieri pomeriggio, alle 15.30 è arrivata scortata dai tre Re Magi nell’atrio della SS1°grado di Valle di Maddaloni, portando in dono calze e dolciumi. Giunta a bordo dello Scuolabus ha intrattenuto grandi e piccini con animazione, balli ed i tradizionali doni. Sono state distribuite circa 100 calze a scuola e 87 in parrocchia.

“Siamo sicuri che oltre il divertimento, tutti hanno saputo cogliere il vero senso dell’iniziativa: la bellezza della condivisione!” ha dichiarato il Sindaco Francesco Buzzo.