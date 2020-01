Valle di Maddaloni. Domenica giornata di prevenzione per diabete e tiroide

Domenica 26 gennaio a Valle di Maddaloni, nella sede del Comune, ci sarà la giornata dedicata allo Screening delle malattie della Tiroide e del Diabet. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’ Assistenza Italiana Diabetici di Caserta. E’ stato previsto un colloquio informativo, l’anamnesi per lo screening del diabete e delle malattie tiroidee e L’ ecografia alla tiroide. Si inizierà alle ore 9.00 e si concluderà alle ore 12.00. Le visite procederanno secondo l’ordine di arrivò.

Non è la prima volta che questa amministrazione promuove iniziative di prevenzione. Come ha dichiarato il Sindaco, dott. Francesco Buzzo: “ Il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione. Iniziative come queste servono non ad educare alla prevenzione, oggi l’arma migliore per sconfiggere qualunque patologia, e a dare un’opportunità in più a chi ha difficoltà o semplicemente timore ad affrontarle in contesti differenti” .

Ricordiamo che già altre giornate di prevenzione ci sono state su altre patologie.

“Per la tiroide e il diabete, vere e proprie piaghe sociali è la prima volta ma da quando si è insediata la mia amministrazione, cioè dal giugno 2017 sono state fatte 2 giornate di prevenzione cardiovascolare, 2 per osteoporosi, melanoma e malattie dermatologiche” continua con orgoglio il Sindaco. Per 3 volte inoltre c’è stato un truck dell’asl di Caserta per la prevenzione dei tumori colon retto, del seno e dell’utero.

Infine, ma non meno rilevante, Valle è un comune cardioprotetto con due defibrillatori che sono stati donati in questo circa tre anni di amministrazione Buzzo.

.