Valle di Maddaloni firma con Plastic Free

Valle di Maddaloni. Aumentano a vista d’occhio in Campania i comuni che intessono collaborazioni con Plastic Free. Il lavoro capillare ed incessante del referente regionale Renato Venezia, insieme ai coordinatori dei vari comuni sta dando i suoi frutti. L’ anno è appena iniziato e in pochi giorni già diversi comuni della Campania hanno siglato il protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free. Altri sono già pronti ad unirsi a quest’onda di donne e uomini che ha come unico scopo di eliminare quanta più plastica possibile dalla nostra vita.

Anche Valle di Maddaloni da oggi si impegna formalmente a realizzare in collaborazione con l’associazione blu iniziative di riduzione della plastica, raccolte sul territorio nonché ad educare i suoi cittadini ad una vita più sostenibile e sempre più libera dalla plastica. A firmare l’accordo con il primo cittadino Francesco Buzzo il referente territoriale Armando Monaco, che val la pena sottolineare, è uno dei 4 operatori ecologici del comune interessato, e quindi addetto ai lavori e conoscitore delle criticità del territorio meglio di altri. Con lui infatti già sono state organizzate raccolte nei pressi dell’ Acquedotto Carolino, e altre zone sono già state individuate ed aspettano solo di essere liberate per tornare in tutta la loro bellezza.

Presenti all’incontro l’assessore Raffaella Coscia e il referente della Campania Renato Venezia. Le scuole del paese, con la preside Rosa Suppa, sono già pronte a partire, insieme alle scuole di Maddaloni sotto la stessa dirigenza. I tempi sono stati rallentati dal covid, ma questo ha permesso di mettere a punto un progetto più articolato per gli alunni dell’intero istituto.