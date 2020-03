Valle di Maddaloni. Il sindaco Buzzo: “Casi 0. Ma si rispettano le regole e si sanifica.”

Da ieri, giovedì 12 è cominciata l’ igienizzazione e la sanificazione di tutte le strade del Comune di Valle di Maddaloni. Per questa operazione è stato utilizzato ipoclorito di sodio all’1% secondo l’allegato ministeriale. Nel pomeriggio di oggi è stata effettuata la medesima operazione negli uffici comunali. Fondamentale la cooperazione tra il Nucleo Comunale di Protezione Civile, UNAC Associazione Nazionale Carabinieri e Il Cireneo Onlus coordinati dal nostro parroco Don Giuseppe Campagnuolo in continuo contatto con Il Centro Operativo Comunale.

Il Sindaco Francesco Buzzo: ” Stiamo seguendo alla lettere tutte le regole e i protocolli. I cittadini collaborano e si attengono alle disposizioni nazionali e regionali. Ad oggi non registriamo casi di Covid-19 e nemmeno pazienti in quarantena. ” Una bella notizia per ora, che potrebbe cambiare nei giorni seguenti, o magari no.

Anche a Valle di Maddaloni sono rientrati dei cittadini che lavorano al nord, e pur non avendo alcun sintomo, hanno comunicato al Sindaco la loro presenza e si sono messi in isolamento volontario.