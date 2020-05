Valle di Maddaloni. Installati i LED per la pubblica illuminazione

Ieri sono stati completati i avori di efficientamento dell’impianto della pubblica illuminazione, finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza e alla diminuzione dell’inquinamento luminoso. Un primo segnale, luminoso, di un ritorno alla normalità.

Per raggiungere questi obiettivi è stata utilizzata la tecnologia a LED.

Ad oggi è stato installato un primo lotto.

Gli interventi hanno interessato le seguenti strade: via Castello, via Padre Pio, via Madonna delle Grazie, viale dello Sport, via 27 Settembre, via Marconi, via Verduzio, via Serao, via Casale, via Sorbo, viale Carlo III di Borbone.

Invece a via Campanariello, che finora era priva di illuminazione , sono stati installati i pali fotovoltaici .