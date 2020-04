Valle di Maddaloni. Su 5 contagiati 3 guariti

Una bella notizia per il Comune di Valle. Infatti l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ ASL CE ha comunicato che un terzo, trai contagiati, è risultato NEGATIVO al secondo tampone naso – faringeo consecutivo di controllo e pertanto è da considerare guarito. Già due nostri cittadini erano, nei giorni, scorsi, risultati NEGATIVI al primo e al secondo tampone consecutivo di controllo.

Quindi, ad oggi, il numero delle persone GUARITE sale a TRE.

I POSITIVI restano fermi a DUE ma siamo fiduciosi che a breve anche per loro finirà questo brutto momento.

Il Sindaco Francesco Buzzo invita a non abbassare la guardia e sottolinea come sia stato fondamentale il piano di contenimento messo in atto dall’Amministrazione Comunale, nell’evitare la diffusione del virus.

A loro,che stanno combattendo in prima persona questo terribile virus, l’augurio di rimettersi prontamente. Auguri a tutti di un rapido ritorno alla vita normale.