Valle di Maddaloni. Zero contagi. Continua la sanificazione

Da Valle di Maddaloni arriva una buona notizia. Ad oggi si registrano zero contagi. Ci sono cittadini in quarantena cittadini tornati dalle città del Nord che sono monitorati dal personale dell’ASL.

Tutte le norme del protocollo vengono applicate. La città è presidiata come tutte dalle forze dell’ordine e dalla Polizia Municipale. Intanto il Sindaco Francesco buzzo ci fa sapere che è stato un intenso fine settimana per i volontari della Protezione Civile, l’ UNAC- Valle in collaborazione con NumaAgriFarm ed Edil Valle coordinati dall’Amministrazione Comunale. Prosegue, infatti, con continuità, il programma di igienizzazione e sanificazione delle strade del territorio comunale, esteso anche alle aree condominiali e ai cortili delle case in periferia.