Vandali sfondano sbarra con le bici

Maddaloni – Capita spesso in città che le sbarre dei passaggi a livello vengano buttate all’aria da automobilisti teppisti. Per la prima volta, invece, stavolta, una delle sbarre del passaggio a livello di via Appia sia stata sfondata da ragazzi in bici. Giovani vandali, incuranti del pericolo in cui potevano incorrere e del danno che stavano arrecando, hanno smontato, con il loro passaggio una delle sbarre dal lato del centro città. Sul posto si è recata la Polizia Municipale che ha allertato la Polfer per sistemare la sbarra e garantire la sicurezza durante il transito dei treni.