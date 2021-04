Vandalizzate statue sacre. Ciro Guerriero: ” atto vile che non rappresenta i casertani”

«La terribile immagine, che arriva da S.Clemente, frazione di Caserta, è un duro colpo alla nostra cultura, soprattutto in questo momento di pandemia in cui tante persone si rivolgono alla fede per trovare un pò di conforto». Lo scrive su Facebook il Candidato sindaco Ciro Guerriero, commentando l’atto vandalico compiuto da ignoti contro le varie statue posizionate nella frazione . «Mi auguro che vi siano pene esemplari per questo vile atto che di certo non rappresenta i casertanii» ha aggiunto Guerriero.

Nel ringraziare i carabinieri «che hanno individuato e fermato lo scellerato», Guerriero ha auspicato che l’uomo subisca una severa condanna in tribunale: «Mi auguro che a questo criminale venga data una punizione esemplare, senza scarcerazioni facili – ha detto – perché per difendere la nostra Un gesto spregevole, che offende la nostra storia e oltraggia la nostra identità., che sia evidente a tutti la gravità del reato. Chi colpisce dei simboli sacri, può essere capace di qualsiasi violenza e qualsiasi follia, quindi nessuna clemenza». Guerriero: ‘Un gesto spregevole, che offende la nostra storia e oltraggia la nostra identità. Il sindaco Marino forse mette le mani avanti per scagionare d’ufficio comunità non cristiane?’