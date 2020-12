VANDALIZZATO ‘JAGO’ A P.ZZA PLEBISCITO

NAPOLI – Episodio di vandalismo a piazza del Plebiscito di Napoli. L’opera installata qualche mese fa è stata presa di mira con calci e schiaffi e sassi da parte di una banda di ragazzini.

La scultura del bambinello dell’artista Jago, posizionata il 5 novembre scorso in piazza del Plebiscito a Napoli e intitolata “Look-down” per richiamare il periodo buio del lock down del Coronavirus nei mesi di marzo e aprile, ritrae un neonato steso su un fianco, in posizione fetale, con una catena simbolo del cordone ombelicale ancorata al suolo. “Un invito a guardare in basso – aveva spiegato l’artista frusinate due mesi fa – ai problemi che affliggono la società e alla paura di una situazione di povertà diffusa che si prospetta essere molto preoccupante, soprattutto per i più fragili”. Un tributo a quanti in questi mesi “sono stati lasciati incatenati nella loro condizione”.

Purtroppo, non tutti hanno colto il messaggio di speranza e di dolore dell’artista. Alcuni ragazzi, ripresi in un video pubblicato cha sta facendo il giro sui vari social, tra cui facebook ed instagram, hanno deciso di prendere a schiaffi e calci il bambinello.

Questi alcuni interventi sull’episodio – “Stanno facendo il giro dei social alcuni video pubblicati da ragazzini – spiegano Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Gianni Simioli, conduttore radiofonico – che si divertono a prendere a calci l’installazione di Jago.

Scene vergognose, indegne, che condanniamo senza se e senza ma. Abbiamo deciso di inviare i filmati in nostro possesso, e di dominio pubblico, alle autorità per verificare se esistano o meno o presupposti per una denuncia penale. A nostro avviso chi si comporta in questo modo va punito duramente