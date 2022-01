Variante Anas: schianto in galleria.

Caserta. Poco prima delle 15, sulla Variante Anas, sotto il tunnel “Parco della Reggia”, in direzione Benevento, un tamponamento tra due auto ha rallentato il traffico, tutt’ora in fase di risoluzione, grazie all’intervento tempestivo della Polizia Municipale, che sta regolando la viabilità, facendo procedere le autovetture in senso di marcia alternato.

Non sono stati riportati feriti gravi, anche se la Punto sembra aver avuto la peggio, nell’incidente.

Non sono nuovi questi episodi sulla Variante, soprattutto all’interno della Galleria.