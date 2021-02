Variante inglese in Campania:sospesa la didattica in presenza in due istituti superiori del comune di Vairano

Di Fabio Palla

Non accenna a placarsi l’epidemia di covid in Campania. Nella giornata di ieri il presidente Vincenzo De Luca aveva

annunciato la scoperta di un’altra variante del virus,di cui non si conoscono bene alcune sue caratteristiche.

Nel frattempo prende sempre più piede l’altra variante del virus,quella inglese, diffusa un po’ su tutto il

territorio campano e che preoccupa l’intero mondo scientifico per la sua notevole contagiosità.A

dimostrazione di ciò, un’improvvisa impennata di contagi si è registrata nel comune di Vairano,

costringendo il sindaco Bartolomeo Cantelmo a sospendere la didattica in presenza in due istituti superiori

(Isis Marconi e Liceo scientifico Da Vinci). Nell’ ordinanza,il sindaco spiega che la sua preoccupazione trova

fondamento nella forte risalita dei contagi tra il personale docente e non delle suddette scuole, nonché nel

contagio di uno degli autisti che provvedono al trasporto degli studenti. Per questo motivo, si legge

nell’ordinanza,”le lezioni in presenza resteranno sospese fino al 28 Febbraio per poi riprendere

regolarmente il primo Marzo, salvo le diverse e più stringenti normative nazionali”.