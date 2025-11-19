Variazione di alcune sedi di seggi elettorali: ecco quali

Caserta. In occasione delle prossime Elezioni Regionali in Campania, che si terranno domenica 23 e lunedì 24 Novembre per eleggere il Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta Regionale della Campania, la Commissione Straordinaria del Comune di Caserta, rende noto che la Commissione elettorale circondariale di Caserta ha approvato la proposta del responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune di Caserta di variazione dei luoghi di riunione sedi di seggi elettorali per sopravvenute circostanze (art. 38 D.P.R. n.223/1967) così come di seguito indicato:
SEZIONI 6-7-8-9-23
presso SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI”
Viale Medaglie d’Oro
SEZIONI 24-25-26-27
presso LICEO ARTISTICO STATALE
Via Melvin Jones – ex area Saint Gobain
SEZIONI 17-18-19-20-21-22
presso l’Istituto Superiore “A.MANZONI”,
2° padiglione, accesso da via C. Cornacchia