Vasta operazione dei Carabinieri: 10 denunce, segnalazioni e sequestri

Dalla serata di ieri, giovedì 6 novembre 2025, e fino alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno portato a termine un articolato servizio di controllo coordinato del territorio, esteso anche ai comuni limitrofi, con l’obiettivo di prevenire e reprimere furti in abitazione e reati predatori in genere.

L’operazione, condotta con l’impiego di diverse pattuglie dislocate nei principali punti strategici del territorio, ha portato a una serie di denunce e segnalazioni nei confronti di persone già note alle forze dell’ordine per varie violazioni di legge.

In particolare, dieci soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per reati che vanno dall’evasione dagli arresti domiciliari alla guida senza patente, dall’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale al possesso ingiustificato di armi bianche, fino a violazioni in materia di immigrazione. In un caso è stato inoltre accertato uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcolici durante la guida.

Nel corso dei controlli, i militari dell’Arma hanno anche segnalato alla Prefettura di Caserta tre giovani trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, destinate all’uso personale. La droga è stata sequestrata e repertata secondo le procedure di legge.

Sul fronte della sicurezza stradale, il particolare servizio ha consentito di:

– controllare 85 veicoli e 106 persone;

– elevare 5 contravvenzioni al Codice della Strada;

– sequestrare 2 veicoli;

– ritirare 2 carte di circolazione,

– eseguire 5 perquisizioni personali e veicolari,

L’intera operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo a largo raggio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, volto a garantire maggiore sicurezza nei centri urbani e nelle aree periferiche, in particolare contro i reati predatori e i comportamenti a rischio sulle strade.

Le Autorità giudiziaria e amministrativa sono state puntualmente informate dai militari dell’Arma.