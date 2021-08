Vasto servizio antibracconaggio e di vigilanza ambientale del WWF in Provincia di Caserta

A seguito di numerose segnalazioni di cittadini esausti dal rumore notturno dei fonofil (richiami elettroacustici vietati ad uso venatorio) le guardie giurate del WWF – nucleo provinciale di Caserta hanno sequestrato, in via amministrativa, 3 richiami elettroacustici vietati, in due nottate di lavoro, tra MARCIANISE e MONDRAGONE. I richiami elettroacustici vietati sono utilizzati per attirare e concentrare la fauna selvatica per poi essere abbattuta. Ovviamente questi metodi arrecano enorme disturbo alla vita degli animali selvatici, prevalentemente uccelli come quaglie, tordi, allodole, anatre selvatiche e così via.

Ben 3 strumenti vietati sono stati portati via dalle Guardie Giurate del WWF per essere distrutti in maniera legale. Questi i numeri di due nottate antibracconaggio WWF in provincia di Caserta, del 18 e del 23 agosto 2021.

Negli ultimi anni il WWF, attraverso le Guardie Venatorie e Zoofile, ha esteso il proprio impegno anche a tutti i territori dellle province di Napoli, Salerno e Caserta, con particolare attenzione alle aree naturali protette (parchi nazionali e regionali).

Un impegno costante, quello delle Guardie del WWF, che dura tutto l’anno.

Particolare attenzione viene rivolta alla tutela della Natura e dell’ambiente dalle guardie giurate del WWF.