Vendita alcolici a minorenni in pieno centro: multato bar

Caserta. Ieri, sabato 7 Febbraio, nell’ambito di un servizio finalizzato al controllo degli esercizi pubblici, i Carabinieri della locale Compagnia, hanno deferito in stato di libertà due persone per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori.
Il 64enne, titolare del locale, in via Gian Battista Vico, e un 33enne, barman, sono stati sorpresi dai Militari dell’Arma, mentre somministravano bevande alcoliche a due giovani di età inferiore ai 16 anni.
A seguito dell’accertamento, l’esercizio pubblico è stato sottoposto a sequestro preventivo.
Durante l’attività di controllo, il locale è stato ispezionato e rilevate alcune mancanze.
Sono state elevate ammende per un totale di euro 3.274,83, per il mancato invio dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria e per l’assenza della prevista formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inoltre, sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi euro 19.660, per l’impiego di quattro lavoratori subordinati (su un totale di sedici) risultati privi di preventiva comunicazione di assunzione.