Venerato Carlo Acutis.

Caserta. Il 4 Novembre scorso è stato venerato il beato Carlo ACUTIS in Falciano Caserta parrocchia santi Gennaro e Giuseppe.

E stata una cerimonia toccante Con una MESSA DIRETTA dal parroco DON MATTEO COPPOLA ..

UN RINGRAZIAMENTO VA A TUTTA LA COMUNITÀ DI FALCIANO..

DON MATTEO COPPOLA HA FATTO UNA PROMESSA DI METTERSI IN CONTATTO CON LA MADRE..DEL BEATO CARLO ACUTIS X FARCI SPIEGARE QUESTO MIRACOLI…

.POI QUANDO FINISCE QUESTO TRISTE PERIODO, E SPERIAMO CHE FINISCE PRESTO, L’INTENZIONE è DI ANDARE AD ASSISI PERCHÉ

ADESSO OLTRE AD ANDARE A TROVARE SAN FRANCESCO SANTA CHIARA SI VA ANCHE PER IL BEATO CARLO ACUTIS….