Venerdì 09 febbraio al Don Bosco Sal Esposito e i Napolitudine  in “E mille culure e  Napule”

Serata dedicata alla musica quella in programma venerdì 9 febbraio presso il Teatro Don Bosco di Caserta. Il palco della storica sala di via Roma ospiterà Sal Esposito ed i Napolitudine nel concerto “E mille culure e Napule”.

Il gruppo nasce proprio da un’idea di Sal Esposito e con il termine Napolitudine si vuole indicare una forma di piacevole malinconia per tutto quello che riguarda Napoli e le sue tradizioni. Tradizioni che vengono sapientemente valorizzate e diffuse attraverso il ricchissimo patrimonio musicale partenopeo e non solo.

Punto di forza del concerto è sicuramente la condivisione con il pubblico di quanto accade sul palco, in termini di tempo e di energia. In questo modo si crea un feeling tra la band e gli spettatori, una chimica travolgente che porta il pubblico a vivere lo show da assoluto protagonista. E mille culure e Napule è un concentrato di tradizione ed innovazione, è musica napoletana ma con un’impronta originale. I brani partenopei classici sono stati, infatti, rielaborati e riproposti con nuovi arrangiamenti e sonorità contemporanee dando vita ad una formula originale e coinvolgente che costituisce il vero segreto del successo di Napolitudine. Si comincia alle ore 20:30.