VENERDI’ 5 MAGGIO IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE TRASMESSO IN STREAMING NELLA STORIA DELLA CITTA’ DI CASERTA.

Venerdì 5 maggio, a partire dalle ore 9, si svolgerà il primo Consiglio Comunale trasmesso

in streaming nella storia della città di Caserta. All’ordine del giorno ci sarà la discussione

sulle mozioni aventi ad oggetto il tema dell’autonomia differenziata. Sarà possibile seguire

la diretta al seguente indirizzo: https://caserta.consiglicloud.it .

La novità giunge al termine dei lavori che hanno portato ad un completo rinnovamento

tecnologico della Sala Consiliare del Comune di Caserta nel corso del mese di aprile. Oltre

a seguire i lavori in tempo reale, sarà possibile rivedere tutte le sedute dei Consigli

precedenti e consultare ogni documento agli atti. Inoltre, i consiglieri saranno dotati di un

badge per la rilevazione delle presenze e per lo svolgimento delle operazioni di voto

nonché di un tablet che consentirà la consultazione di tutti gli atti afferenti al Consiglio

Comunale.

“La trasmissione in streaming del Consiglio Comunale – ha spiegato il Sindaco di Caserta,

Carlo Marino – rappresenta un ulteriore e importante passo in avanti in termini di

trasparenza e di partecipazione dei cittadini. Investire sulla digitalizzazione e

sull’innovazione tecnologica è fondamentale per assicurare servizi migliori al cittadino e

per ammodernare le attività degli organi istituzionali e, più in generale, dell’intera macchina

amministrativa dell’Ente”.

Gli interventi che hanno riguardato la Sala Consiliare fanno parte di un progetto

complessivo, realizzato con i fondi Covid messi a disposizione dal Ministero dell’Economia

e delle Finanze (MEF) con l’obiettivo di adeguare le dotazioni informatiche, hardware,

software e digitali degli enti locali, affinché i procedimenti amministrativi possano essere

conclusi efficacemente anche da remoto.

Il progetto promosso dal MEF permetterà anche di adeguare e implementare

l’infrastruttura tecnologica del Comune di Caserta nel suo complesso. In particolare, sono

previste, fra le altre cose, una nuova sala CED (Centro Elaborazione Dati) e la

realizzazione/adeguamento della rete LAN.