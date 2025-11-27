CronacaArteCultura

VENERDI’ A SALERNO E AVELLINO IN SCENA IL TEATRO SOCIALE DI QUARTIERI DI VITA

In partenza la tre giorni conclusiva della decima edizione di “Quartieri di Vita. Life infected with social theatre!".

Di Antonio Frascione

Prenderà il via venerdì da Salerno e Avellino, con le prime due restituzioni sceniche, la tre giorni conclusiva della decima edizione di “Quartieri di Vita. Life infected with social theatre!”, il festival di formazione e teatro sociale ideato da Ruggero Cappuccio, finanziato dalla Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, in collaborazione con i cluster EUNIC di Roma e Napoli. Alle ore 17 del 28 novembre, nel Teatro del Giullare di Salerno la regista Gina Ferri di TraversArte APS / La Tenda e Frederico Araujo, attore e regista brasiliano residente nella regione belga delle Fiandre, completeranno con una prova aperta al pubblico il percorso laboratoriale che ha coinvolto nei giorni scorsi uomini con disturbi da dipendenza e minori stranieri non accompagnati. Un progetto, realizzato in collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza della Comunità Fiamminga e della Regione delle Fiandre, che ha l’obiettivo di creare “uno spazio sicuro in cui l’arte diventa uno strumento di espressione, comunicazione e gioia collettiva”. A distanza di tre ore e di mezz’ora di macchina, la serata proseguirà alle 20 ad Avellino. Nel Libero Spazio d’Arte del capoluogo irpino le formatrici teatrali Rossella Massari e Roberta Prisco di Vernice Fresca e l’artista interdisciplinare rumena Alina Pietrăreanu daranno la possibilità ad un gruppo di giovani tra i 15 e i 18 anni, che hanno preso parte a un workshop condiviso, di sperimentare fino in fondo “come il teatro possa diventare uno strumento di espressione di sé e un modo per arricchire la loro vita quotidiana”. Collaborano al progetto l’Accademia di Romania a Roma e l’Istituto Culturale Romeno.