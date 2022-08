Venerdì e sabato al buio in alcune strade del centro. Leggi dove

Maddaloni – L’avviso arriva da parte dell’azienda di fornitura dell’energia elettrica nella giornata di sabato non ci sarà corrente elettrica in alcune strade del centro di Maddaoni.

Saranno ben due i giorni di Black out in centro in strade diverse

Venerdì l’energia elettrica mancherà in via Marconi, via Pignatari, via Pintime. I civici interessati sono nel volantino

Sabato invece l’ interruzione avverrà dalle ore 9.00 alle ore 16.30 nelle seguenti strade: corso I Ottobre, via Maddalena, via Alturi, via Marconi, via Bixio, vicolo sant’ Augusto, via Capillo, piazza de Sivo, piazza Umberto I, piazza Matteotti e piazza della Vittoria.

Per i civici interessati si allega volantino dell’ avviso: