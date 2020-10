Venerdì la finale del memorial “Pina vive”

Un mese è volato. Il torneo si é disputato ogni sera con competizione seria e corretta. Ieri sera l’ultimo incontro in calendario ci ha consegnato il nome della seconda finalista. Ed ora grande attesa per venerdì, giorno del compleanno di Pina Mirotto, a cui e dedicato il torneo. Si inizierà alle 20.00 per la finale del terzo e quarto posto. Se la giocheranno F C Convitto e Goldbet. Mentre a seguire, alle 21.00 il match per il titolo sarà tra Amici di via Appia e Fotogrografare oggi.

Tanti gli ospiti attesi per la serata. Saranno presenti a premiare il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, l’assessore Caterina Ventrone, il consigliere regionale Vincenzo Santangelo, l’ex sindaco Michele Farina, il presidente della Maddalonese calcio Maurizio Verdicchio. Altri ospiti sono attesi in serata. A fare gli onori di casa Antonio Mirotto, con la mamma Carolina e tutta la famiglia di Pina che è stata presente per l’intero torneo. Grazie ad Antonio Maddaloni ha vissuto un bel momento di sport e socialità. E domani la.conclusione con una bella festa di sport e amicizia ai campi ASD Calatia di via De Curtis

L’evento sarà seguito in esclusiva dalle telecamere di Belvederenews.